警鶴咀對開海面引爆二戰水雷　稱已兼顧生態影響　證警隊能應付軍事級任務

【有線新聞】警方在鶴咀對開海面引爆一枚二戰英軍水雷，無人受傷。警方指已經兼顧對生態的影響，亦證明警隊有能力應付軍事級任務。

「嘩！」爆炸傳出巨響，警方以搖控方式，引爆這枚內有500磅高性能炸藥的英軍水雷。

今次行動在上午開始，有水警輪在鶴咀對開戒備，並劃出行動區，爆炸品處理課小艇駛到現場。四名「飛虎隊」特別任務連的「水鬼隊」成員，連同兩名爆炸品處理課人員先後下水，確認水雷位置及安置炸藥後離開，隨即發射四枚訊號彈，之後引爆。警方指波及範圍直徑約150至200米，沒有人受傷。

爆炸品處理課署理高級炸彈處理主任李展超：「今次證明警隊有能力去處理一些軍事級別的任務，今次找到一枚英軍的二戰水雷，是唯一一次在香港或者炸彈品處理課多年來，唯一一次找到一枚完整無缺的水雷。所有外殼及內裏組件也是完整無缺，你問是不是有（機會再找到）呢？我不排除這個可能性，但機會性大不大？我相信不大。」

警方說在引爆前已經盡力將附近的魚嚇走，事後亦都有返回原爆點觀察，相信對珊瑚及海洋環境損害不大。