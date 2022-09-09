增10,076確診、多11死　40紅碼人士違例外出　張竹君：如有病徵、快測陰性亦勿聚會

【有線新聞】本港新增10,076宗新型肺炎確診，本地個案佔9,922宗，多11名患者死亡。臨近中秋，衞生防護中心提醒市民，如有病徵、即使快測陰性，都不應參與多人聚會。

154宗輸入個案，連同9,900多宗本地個案，本港連續三日單日有過萬宗確診。中秋節三日長假期將至，衞生防護中心提醒市民，參與多人聚會前最好先做快速測試，又說如果有病徵，即使快測陰性，也不應參與聚會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「喉嚨痛、發燒、頭痛這類病徵，有時快測都不是即時會測試到是陽性，有不適也不應一起活動，可能過兩天便會快測陽性，在聚會傳染予他人便不好。」

多707間學校有呈報個案，涉及1,171名師生，22間學校有班別要停課。死亡個案方面，多7男4女死亡，介乎50至100歲，5人死因與新型肺炎有關。

中心正跟進40名紅碼人士涉嫌離開檢疫地點，已發傳票檢控其中3人，呼籲市民不要以身試法，張竹君：「一旦在隔離期間離開指定的檢疫地點，即屬犯法。我們的衞生主任，獲授權人士包括警務人員，可帶違規人士帶到社區隔離設施，如有關人士拒絕配合亦屬犯罪。」

另外安心出行新增檢測登記碼功能，市民檢測前先填寫個人資料，系統會產生專屬二維碼，日後可用同一個二維碼登記。被問到會否令人盜用他人的二維碼，衞生防護中心說市民登記前仍要出示身份證明文件。