英女王逝世｜75年曾訪愛民邨　店主：直接來到、很友善　居民：頗親民沒保鑣

【有線新聞】英女王曾經兩度訪港，1975年一次曾經去過愛民邨，並到訪一間藥房，藥房負責人至今仍然記得女王到訪當天的畫面。

愛民邨藥房負責人許先生：「夜晚有時聽她的國歌，她直接來到，當然很開心。她比較上很友善，跟很多人都打招呼，接著與我爸爸聊天、握手。她進到來就看這些擺設的中藥，佢看到就覺得很有趣，又讚我們擺設得很漂亮。」

愛民邨居民黃太：「很開心，有位女王來。年輕時是漂亮，她登基時我們都看過，彌敦道有花車巡遊，我們年輕不知道，就在門口看她。」

愛民邨居民劉婆婆：「很大排場，當然每個人爭相看，她都頗親民，當時又沒有保鑣，沒有甚麼捨不捨得，她都96歲了。」