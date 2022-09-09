職安健條例擬改罰則　最高罰款1,000萬　有議員憂中小企難承擔　勞工處稱不能再降低

【有線新聞】政府建議修訂職安健條例，包括將嚴重個案的最高罰則提高至罰款1,000萬元，有立法會議員擔心中小企難以承擔，勞工處說1,000萬元已是最適合、不能再降低。

一宗奪去三條性命的工業意外再次引起社會對職安健的關注，政府早前將修訂職安健條例的草案交上立法會，包括將可公訴罪行的最高刑罰由現時罰款50萬元提高至1,000萬，檢控期則由6個月延長至12個月。

在法案委員會會議，多名議員都關注罰則問題，立法會議員李鎮強：「很多中小企都告訴我，覺得1,000萬元是天文數字，他們認為是一把刀架在頭上。」

立法會議員郭偉強：「任何工業傷亡意外，真正傷口一定在員工、工友身上， 所以如這條例不盡快獲得通過，就真是在受傷工友、家屬傷口上灑鹽， 我不明白為何有人為這些差到不能再差的僱主辯護。」

勞工處副處長梁永恩：「有不少（個案）持責者可以做多一步，他做了這一步意外就可避免，這些個案如不能給予相應刑罰，我們擔心會繼續令大家以身試法，認為貪快一步後果也未必嚴重，不如就這樣。1,000萬元是否適合數字，我認為檢視過去10年7宗（嚴重）個案，我認為這是合適數字，如果再壓低，我不認為可達到勞工處想看到的阻嚇效果。」

梁永恩又解釋，過去法庭對僱主量刑偏低是因為要參考之前案例的判刑，如果修例通過後，罰款水平仍達不到勞工處期望，處方及律政司已準備好提出上訴。