英女王逝世｜查理斯三世返抵白金漢宮、與民眾握手　女王靈柩將移至荷里路德宮

【有線新聞】英王查理斯三世稍後將發表全國講話，明天樞密院會正式宣布登基。他已返回白金漢宮接受民眾問候，國葬將於約10天後舉行，全國將哀悼至當天。

查理斯三世雖剛經歷喪母之痛，但隨即要打點國葬等身後事，並處理繼位後的繁重王室事務，趕在當地周五下午由蘇格蘭飛回倫敦，隨即前往白金漢宮。

大批民眾致以慰問，查理斯三世逐一與他們握手。樞密院周六將舉行登基會議，在聖詹姆斯宮正式宣布查理斯三世繼位，隨後召開登基後首次樞密院會議，查理斯三世會作多項宣誓。他早前以國王身份首次發悼念聲明，形容自己和家人正面對最大的傷痛。

英國傳媒報道，女王的靈柩將於這幾天由巴爾莫勒爾堡移送到蘇格蘭的君主居所荷里路德宮，並再由喪儀隊伍移靈到聖吉爾斯大教堂，讓蘇格蘭民眾瞻仰24小時。其後再移靈到倫敦，停放國會西敏宮的西敏廳讓公眾瞻仰，靈柩會以皇家旗覆蓋，並會展示王冠、權仗及王權寶球。