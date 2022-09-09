甲一男子籃球聯賽　東方龍獅84:57建龍飛馬

【有線新聞】本地甲一男子籃球聯賽，東方龍獅27分擊敗建龍飛馬。

白衫東方的楊睿騏迅速入局，個人突破上籃，包辦球隊開賽的5分。也不及梁嘉顯搶鏡，同一個位置連入兩球三分，單節獨取8分，全場取得最高的20分。

東方未能鉗制建龍飛馬的外援漢尼拔，讓他在首節拿到8分，全場有16分。

首節只領先3分的東方，第二節發力打出20比13，拉開雙位數分差。

東方換邊後繼續點點開花，外線有梁嘉顯，三分得手。內線就有身高2米08的卜聿揚，雙手補樽，兼博得犯規。今場交出「雙雙」，14分、18個籃板，東方領先23分進入最後一節。

建龍飛馬雖然有陳仲顯，單節取得7分，全場進帳12分，但未能平反敗局。

楊睿騏彈地交給迪維拉「埋齋」，東方贏84比57，中止對方兩連勝，戰績改寫成5勝3負。