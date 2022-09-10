英女王逝世｜查理斯三世演說　稱延續女王終身效勞承諾

【有線新聞】英國樞密院今天會正式宣布查理斯三世登基，他發表全國電視演說，宣布兒子威廉成為威爾斯親王，又再次哀悼和追憶母親女王伊利沙伯二世，重申會延續其終身為民服務的承諾。

「我今以沉重傷痛之情向大家說話。終其一生，女王陛下，我親愛的母親，對我和一家是啟發、模範，我們欠她良多，正如任何家庭的母親，她的愛護、引領、理解和垂範。伊利沙伯女王活得出色，信守使命諾言，受至深哀悼。我如今向你們全體重申終身效勞的承諾。」

英王查理斯三世周五發表全國電視演說，再次哀悼其前一天離世的母親女王伊利沙伯二世，稱與國民同感無以量度的哀傷。他指王室家庭將迎來轉變，形容卡米拉將堅定為王后職責奉獻，又宣布兒子威廉成為威爾斯親王，並向在外地發展新生活的哈里王子致意。

回到講話，至講話尾聲，這位新任國王回到兒子身份向母親致謝：「而致我心愛的媽媽，當你踏上最後一趟偉大旅程，隨我親愛的爸爸而去，我只想對你說，謝謝。」

這場預錄講話發表前，查理斯三世已接棒女王生前職責，首次以國王身份接待前來覲見的首相卓慧思：「我一直害怕這一刻，我想很多人也是，但必須繼續走下去。」他亦向卓慧思提到，周五下午由蘇格蘭飛回倫敦抵達白金漢宮時，見到大批民眾前來致哀、獻花，深受感動。

查理斯三世將於周六樞密院登基會議後，在聖詹姆斯宮正式繼位，隨後召開登基後首次樞密院會議。