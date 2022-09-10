七欖如期舉辦　閉環作賽　觀眾准飲不准食　渣馬能否舉辦未有定案

【有線新聞】文體旅局局長楊潤雄說，11月的國際七人欖球賽，目前會如期舉行，觀眾可以在場內喝東西，至於香港馬拉松能否舉辦，仍在考慮。

因疫情停辦了兩年，國際七人欖球賽不足兩個月便開賽，以往觀眾可以在場內進食，不過文體旅局局長楊潤雄說，今屆只可以喝飲料：「（比賽期間你說可以喝酒，喝完立刻戴口罩還是不用？）原則上這是戴口罩的活動，但是在戶外地方比較熱需要喝水，我們也會容許，當然喝水後要戴回口罩，否則變相是一個完全除口罩的活動，不是我們原先的目標。」

球員全程要「閉環」作賽，海外觀眾來港觀賽不能豁免檢疫。

至於另一項大型賽事香港馬拉松，能否舉辦也是未知之數，楊潤雄：「如何分批、人流，（跑手）打了多少針，到時如何檢查，目前仍在細節上討論，整個政府都很想舉辦，如果其他事都不理會，當然能舉辦，但我們不行，我們要整個社會去考慮。」

楊潤雄又說留意到來港檢疫安排放寬後，旅客數目沒有顯著上升，但重申政府會按疫情最新發展，協助旅遊業盡早復蘇。