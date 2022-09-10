院舍四成康復長者患長新冠　部分現吞嚥困難　特製軟餐「月餅布甸」過中秋

【有線新聞】安老院舍在第五波重創，有院舍負責人發現，院舍內四成長者康復後出現長新冠症狀，甚至有吞嚥困難，需要接受言語治療。

這所老人院有近八成的長者曾經確診，之前要留在院舍房間隔離，

安老院負責人楊琼：「簡單在床上生活了數個月的長者，由坐起來的情況、扣鈕扣、穿衣服

拿着匙羹，甚至進食情況都差了，未確診前，他們可以從房間走到飯廳，或是公眾廁所、浴室的地方，現時行走一段路很容易氣促。」

除了體力變差，患有認知障礙症的阿順吞嚥能力都弱了。剛開始做言語治療，她感覺如何呢？

阿順：「（吞食物有沒有困難？）我雞腿都能進食，你給一個雞腿我吃。」你可以進食雞腿，但未必每位老人家都可以，言語治療師說，一些本來吞嚥沒有困難的長者，確診後都有吞嚥障礙，香港大學吞嚥研究所所長陳文琪：「呼吸不暢順，中氣不足，容易咳嗽，進食要閉氣、吞嚥時協調不好、容易嗆著。」

為了令老人家重拾口福，院舍也要想想辦法。中秋節安老院舍會為每位長者準備月餅軟餐，令有吞咽困難的老人家也可品嘗。這些月餅軟餐會先把月餅切開、加水，攪拌成為糊狀，再煮熱成布甸狀的月餅，希望他們能夠感受節日的氣氛。治療師表示，吞咽能力改善後，長者都可以逐漸轉吃碎餐。