丘應樺專訪｜否認不滿傳媒人　廣播處長「按需要」任命　稱創作須符國安法

【有線新聞】新任廣播處長下月初上任，商務及經濟發展局局長丘應樺在本台節目《有理有得傾》表示，廣播處長是由政府內部任命，將來不排除再公開招聘；至於金馬獎得獎動畫因一秒「佔領」畫面被禁上映，他指審查人員按指引判斷。

新任廣播處長張國財下月7日正式接掌港台，丘應樺指處長一職無公開招聘是按需要作決定，將來不排除重新公開招聘，並非不滿傳媒人做處長。

商務及經濟發展局局長丘應樺：「（公開招聘有何不好？是否以往有傳媒經驗人士當處長不符合政府要求？）我又沒說公開招聘有何好、有何不好，不能說傳媒一定不好，政務官又一定好好。（希望新處長在港台做到甚麼角色？）宣廣愛國教育、對年輕人的教育和對國家歸屬感，這是每一個電台、電視台我們也要求他們履行這個社會責任。（監察政府的角色，你覺得這個角色還有需要存在？）媒體也好、報章也好，也有監察政府的責任，我想每個電台、電視台或媒體也有自由度，對政府作出監察及批評。」

現時不利國安的電影會禁止上映，曾獲台灣金馬獎最佳動畫短片《暗房夜空》，上月被電檢處要求刪走不足一秒的「佔領」畫面。

丘應樺：「（局長有沒有看過該秒的畫面？）我自己沒有看過。（不足一秒如何危害國家安全？）是審查員按電影檢查條例及審查員指引作出專業的評判，創作一定要有自己空間，但創作亦要符合國安法下的條例，不可危害國家安全。」

他認為國安法實施後香港仍然是一個高度自由的社會，擁有獨立法制，會繼續向外「說好香港故事」。