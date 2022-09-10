英女王逝世｜追思會二千民眾出席　卓慧思誦經致哀　兩前首相下議院追憶

【有線新聞】英女王伊利沙伯二世的追思會在倫敦聖保羅大教堂舉行，首相卓慧思及約2000名民眾出席，前首相約翰遜和文翠珊亦分別在下議院致哀，追憶與女王相處的點滴。

倫敦聖保羅大教堂周五下午為前一日辭世的英女王伊利沙伯二世舉行追思會，約2000名民眾出席悼念，多名內閣官員均有在席，首相卓慧思誦讀經文致哀。隨著女王時代結束，聖保羅大教堂時隔70年再次響起《天佑吾王》版本的英國國歌。

國會下議院稍早前亦召開特別會議致哀，作為獲女王見證卸任的最後一位首相約翰遜形容，女王在最後時光仍神采飛揚，他指：「只是在三天前，她送別治下第十四任首相，迎來第十五任，我能告訴你，那次會面期間她依然容光煥發、知識淵博、對政治入迷，一如我的記憶。」

再上一任首相文翠珊則憶述一次與女王野餐的小插曲，稱悄悄把跌落的食物撿回餐桌時，女王當場發現也不介意，形容對方「親民、貼地」，她說：「我把芝士撿回碟中放上桌，轉身發現我每個舉動都被女王陛下看得一清二楚，我和她『你眼望我眼』，她微笑以對。」

女王的靈柩據報將於周日由巴爾莫勒爾堡移送到在蘇格蘭的君主居所荷里路德宮，之後會由喪儀隊伍移靈到聖吉爾斯大教堂，讓蘇格蘭民眾瞻仰。其後移靈返回倫敦停放國會西敏宮的西敏廳讓公眾瞻仰，之後舉行國葬。