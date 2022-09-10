巴基斯坦水災｜聯合國秘書長稱全球暖化所致　籲各國財政援助兼即時減排

【有線新聞】聯合國秘書長古特雷斯到了巴基斯坦視察水災，稱水災由氣候變化引發，國際社會有責任提供援助，巴基斯坦估計水災造成的損失高達300億美元。

巴基斯坦自今年踏入6月雨季，暴雨引發多場水災，過千人死亡。南部信德省的洪水仍未退卻，多條村莊以至基建受浸，當局出動快艇協助村民緊急撤離，巴基斯坦當局估計，水浸造成的經濟損失超過300億美元。

聯合國秘書長古特雷斯到訪當地視察兩天，他指全球暖化引致這次水災，初步估計水災造成300億美元損失，有份造成氣候變化的各國有責任，提供財政援助和減少碳排放：「碳排放量不斷上升，人們則死於洪水和飢荒，這是精神錯亂，這是集體自殺。我在巴基斯坦向全球呼籲，現在就停止這種瘋狂行為，結束與大自然的戰爭，投資可再生能源。」

聯合國目前正為巴基斯坦籌集1.6億美元應對災情，美國首架運載救援物資飛機已抵達當地，美方較早前承諾提供3,000萬美元援助，其後表示會再增加2,000萬美元。