增9,787確診　多八死　深水灣南島中學再多一班錄個案

【有線新聞】本港新增9,787宗新型肺炎確診，9,602宗是本地個案，多8人死亡。深水灣南島中學有3班出現多宗確診要停課，衞生防護中心相信沒有關連。

本地個案呈報仍然以快速檢測為主，有7,325宗，核酸檢測有2,277宗。病毒基因分析顯示BA.5仍然是主流病毒株，佔了整體個案的66%；其次是BA2.2，佔約20%。

多8間院舍有確診個案，涉及9名院友及1名員工，71名院友要送去檢疫；16間學校合共17個班別要停課，其中深水灣國際學校南島中學先前已經有兩班停課一星期，現在再多一班。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「8B1班有20個學生，這幾天陸續有3名學生染疫，這班停課了，會建議他們停課一星期。我們看過三班不像有明顯關連，暫時看不到，每班停課時都是有3位學生確診。」

政府本月底會將疫苗通行證的涵蓋範圍擴大到5至11歲的兒童，有兒科醫生認同當局做法，說數據顯示曾經染疫的兒童約20%出現長新冠徵狀，打針可以減低出現的機會。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華：「接種後會有很嚴重反應，暫時真的完全沒有見過。我們千萬不要用所謂兒童權益的情況鼓勵小朋友不接種疫苗，我絕對反對這個做法。」

關日華又說，兒童感染後的抗體只能維持兩至四個月，所以康復後仍然要打針。