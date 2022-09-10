羊村案｜無煽動字句、沒鼓吹暴力可入罪　出版社政治書清零、選圖用字更謹慎

【有線新聞】羊村系列繪本影射反修例事件，是首宗煽動罪成的案件，不涉及直接的煽動字句及暴力元素，有出版社說國安法實施後沒有再推出政治書，審書亦較以往謹慎。

2014年以後出版了很多社會議題的書，有繪本、評論、相冊，有種文化在2012年成立，七成出版的書都是談政治，不過最新一本已經要數到兩年前，國安法頒布前出版。

有種文化負責人Daniel ：「（出版）自然是謹慎了，可能是書中的一幅插圖，訊息不是出版社和作者立場，只是現場的一幅相，可能就不用這幅相，我們本身出版的書內容相對比較溫和、客觀、理性。」

過到他作為出版人一關，但在去年書展收到投訴，說書籍內容涉嫌違反國安法，今年再參展，被貿發局取消資格，書展的政治書亦幾乎清零。

Daniel ：「 （社會）環境改變了，會出現一種新的語言，不會說是保守，玩法不同了。我們只會提出一些問題，讀者自己去判斷，這可能是一個技巧。」

隱喻、影射這類間接表達的方式，未必不會跌入法網，羊村繪本案是首宗煽動罪案件，沒有直接說出獨立、建國等煽動字眼，亦不涉及暴力元素。法官在判詞說，煽動罪作為分裂國家罪的「前奏」，不應只限於煽動暴力，在現今社會亦不止暴力可推翻政府，散播謠言、仇恨和假消息，甚至是比直接煽動暴力更有效的武器。

資深大律師湯家驊：「不在乎是用直接的語言或間接的語言去達到犯罪目的，甚麼方式或用詞，最重要是實際效果以及受眾的理解。」湯家驊重申，理性批評政府可以是其中一個合理辯解，但要由法庭審視證據後決定是否接納。