中秋節多區設綵燈展　維園市民讚氣氛很好：大家都想出來玩　西九「月亮」遭踢壞

【有線新聞】中秋節晚上，除了賞月，多區都有燈飾展覽，吸引不少市民參觀。

中秋節這晚空氣污染嚴重，但無阻月亮展現光芒，讓大家欣賞她的朦朧美。與月亮爭艷鬥麗的必然是各區的綵燈展，維園這艘由本地藝術家設計的中式帆船，很受歡迎。

想搶鏡的還有他們，戴著發光的兔仔頭飾，難道是想化身玉兔？鍾先生：「氣氛很好，可能疫情，雖然有些嚴重，但覺得大家都很想出來玩。我覺得很開心、很喜歡，希望每年都是這樣。」

這兩位小朋友有哥哥陪同，似乎對手上的燈籠愛不釋手。陳先生：「學校派發材料，自行製作。很少來看燈飾，所以想帶他們來開一下眼界。」

同場還有三個模仿月亮的藝術裝置，燈光的顏色會不斷改變，這個與兔仔融為一體，不過政府加裝了圍欄，我們不能行近。」

不過在西九文化區這邊，就可以親手觸摸，草地擺放了不同大小的「月球」給大家打卡，有些更能發光。但不知是否適逢年尾世界盃，月球都被大家當作足球踢。「請勿翻滾月球、坐月球、打月球等破壞月球的行為。」這個廣播似乎來得太遲，部分月球已經不能發光。

何小姐：「（月球）內部沒亮燈有點失望，有亮燈可能會漂亮一點。」Ziko：「天上月亮很光，但這些月亮不夠光，暗暗的。（失望嗎？）也沒有失望，讓人踢一踢也好。」

不過即使沒有了「月亮海」，都無損市民的雅興，有人選擇在草地野餐賞月。