英女王逝世｜貨幣、郵票等將換像　「女王頭」迎落幕　國歌沿用七十載「天佑女王」改詞

【有線新聞】英女王伊利沙伯二世在位70年，肖像遍布貨幣和郵票，名字刻印政府建築以至護照，女王時代落幕，英國人生活將迎來甚麼改變？

最多英國人感受到的改變是每天使用的貨幣，現時約290億個刻有女王頭像的硬幣在市面流通。女王在位期間共推出五款肖像，最近一次改款於2015年，當時為88歲，戴上王冠的女王面向右邊。

按傳統若發行新硬幣，君主面向與前朝君主相反方向，即是日後硬幣上的查理斯三世將面向左邊；至於設計，從查理斯70歲大壽發行的紀念幣就略知一二。「女王頭」不會回收，只會逐漸被新硬幣代替，相信仍然會流通多年；至於45億張印有女王肖像的鈔票則預料會在兩年內被取代。

皇家郵政已宣布停止印製英女王頭像郵票，在合適時候公布英王郵票新設計。至於出現在旗幟、郵筒、警員制服上皇家徽號「E II R 」也要更改，「E」和「II」代表伊利沙伯二世，「R」是拉丁文女王和國王的Regina、Rex，將來可能改為「C III R 」 ，即是英王查理斯三世。

而女王陛下政府成為國王陛下政府，政府大樓的名牌以至英國護照內頁都會受影響，但不影響護照有效期。至於為人熟悉由獅子、獨角獸，王冠及盾牌等組成的皇家徽章，會否改變由英王決定。民眾還需時適應的可能是國歌，70年來歌頌「天佑女王」，將改為「天佑吾王」。