烏軍收復哈爾科夫部分據點　俄方認戰況失利　布林肯料戰事延至寒冬

【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基表示，過去一個星期向俄軍的反攻，奪回超過1,000平方公里土地；哈爾科夫地區亦收復逾30個據點，當地的俄方官員承認戰況失利，部分戰線瀕臨崩潰。

烏克蘭哈爾科夫地區東部一條村莊遭俄軍佔領逾半年後，終於重回烏克蘭部隊手中。村內遺下俄軍軍車，官方人員調查兩具俄軍強迫村民掩埋的年輕人屍體，指死者都是被人從背後槍殺。

烏克蘭部隊近日展開反攻，總統澤連斯基指已經奪回哈爾科夫地區超過30個據點，過去一周於東部及南部，收復超過1,000平方公里土地。

俄羅斯國防部發佈片段，展示俄軍直升機及大批軍車在哈爾科夫地區的調動，當地俄軍控地區官員承認烏克蘭部隊行動迅速，多個村落失守，其他地方亦持續受到烏克蘭的炮轟，形容俄軍防線崩潰，將代表烏克蘭取得重大勝利。

日前到過烏克蘭視察的美國國務卿布林肯返回布魯塞爾，與北約秘書長斯托爾滕貝格會面。他肯定烏克蘭反攻取得重大進展，但預計戰事仍會延續幾個月，甚至整個冬季。斯托爾滕貝格則呼籲西方國家提供發電機、帳篷等裝備予烏克蘭部隊抵禦嚴冬。