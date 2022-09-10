英女王逝世｜查理斯三世成國王　稱會奉獻餘生為民服務　眾「首相」見證登基

【有線新聞】英國相隔70年再次召開登基會議，正式宣告查理斯三世成為國王，並見證宣誓及簽署誓詞。首相卓慧思及全部六位在世的前首相均有出席，查理斯三世強調會奉獻餘生為民服務，又宣告女王國葬當天定為假期。

嘉德紋章官在聖詹姆斯宮修院庭院宣布查理斯三世正式繼位，海德公園、倫敦塔等鳴放禮炮致敬。英國樞密院較早時在聖詹姆斯宮內召開登基會議，確認查理斯三世為國王。

查理斯三世隨後宣誓，並在王后卡米拉及長子威爾斯親王威廉陪同下，再次哀悼母親伊利沙伯二世。查理斯三世：「我母親的統治是無與倫比的，歷時、奉獻和投入均無出其右，我們悲傷時亦感激這最忠實一生。我深明這偉大傳承、君主重責重任現已傳到我肩上，當履行賦予我的重任，奉獻餘生為之，我祈求全能的神帶領和幫助。」

他之後宣誓保護蘇格蘭教會，並簽署誓詞，批准女王國葬當天定為銀行假期，又批准各地暫時沿用現有的皇家紋章。

會議全程以電視直播、創下歷史，逾200名政要出席，除了首相卓慧思，還有全部在世前首相，馬卓安、貝理雅、白高敦、卡梅倫、文翠珊、約翰遜。倫敦皇家交易所亦舉行新王繼位昭告儀式，蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾士周日亦有類似儀式。儀式結束後，悼念女王而下降的旗幟再次升起24小時，以示對新任國王的尊重。

加冕儀式籌備需時，預計近期不會舉行，女王70年前登基後過了16個月才舉行加冕儀式。