英女王逝世｜靈柩今移送愛丁堡　民眾：她是我們人生一部分　英王等成員接受民眾慰問

【有線新聞】英女王伊利沙伯二世國葬將於本月19日於西敏寺舉行，其靈柩今日會由巴爾莫勒爾堡出發，移送至愛丁堡供蘇格蘭民眾瞻仰，其後移靈倫敦。而英王查理斯三世及王儲威廉等多名王室成員接受民眾慰問。

英王查理斯三世周六正式登基後，在白金漢宮接見在野黨領袖和內閣官員，其後回到住所克拉倫斯宮，以國王身份與夾道迎接的民眾握手對話。王儲威廉和弟弟哈里亦分別在妻子凱特和梅根陪同下，首度於溫莎堡現身接受民眾慰問。

威廉發表的聲明形容，世界失去一位非凡領袖、自己則失去了祖母，傷痛之餘亦感恩過去40年有女王的智慧與安慰，以往最快樂或最難過的日子都有她相伴在旁，稱雖然知道這一天無可避免，但沒有祖母的日子仍不太真實、需時消化，之後會盡所能支持父王，以紀念女王。

而於女王靈柩所在的蘇格蘭，前往巴爾莫勒爾堡致哀的民眾連日絡繹不絕。英國民眾菲舍爾：「我們都覺得她屬於我們人生一部分，有別政客，她也許是唯一使我們真正感覺同屬一國、抱同一信念的人。」

在當地陪伴靈柩的女王其餘三名子女安妮、安德魯、愛德華及其子女等王室成員周六亦公開露面，仔細觀看民眾擺放的鮮花和心意卡其中尤金妮公主難掩激動。

女王的靈柩於當地周日上午便會由靈車移送離開，經鴨巴甸等地南下280公里，傍晚送抵愛丁堡荷里路德宮，翌日再由喪儀隊伍移靈到聖吉爾斯大教堂舉行追思儀式，供蘇格蘭民眾瞻仰一天。周二由愛丁堡機場，以皇家空軍專機移送倫敦，由安妮公主陪同，先送到白金漢宮停放，周三再移靈到西敏宮停放四天讓公眾瞻仰和致哀，並在本月19日於西敏寺舉行國葬。