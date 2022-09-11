翠林邨維修爭議　法團稱因積壓個案棄用「招標妥」　市建局反駁：去年審批千宗申請

【有線新聞】將軍澳翠林邨維修爭議，業主立案法團說不用政府資助的「招標妥」是因為市建局受疫情影響積壓很多個案，未能及時處理新申請，市建局反駁說法有謬誤。

將軍澳翠林邨上月召開業主大會，多名業主表達不滿法團，沒有採用政府資助的「招標妥」招標，質疑有圍標。會議進行不足一小時，法團宣布流會。事源翠林邨三年前被納入「強制驗樓計劃」，樓宇要檢驗及修葺，業主立案法團決定不用「招標妥」，最終維修的回標最低價要1.7億元。法團和其聘請的工程顧問公司解釋「招標妥」申請程序繁複加上受疫情影響，市建局積壓很多個案未能及時處理，影響新申請。

市建局反駁這說法有謬誤，對「招標妥」流程有誤解，上星期四已和法團代表會面，並獲邀請出席下次的業主大會會詳細講解、讓業主選擇。

我們致電法團主席。翠林邨業主立案法團主席冼雄輝：「不是說繁複，而是說我們有個選擇可以做『招標妥』，亦可以有個選擇公開投票，我們不是否決這件事。為何我們不用『招標妥』呢？只是部分業主提出來。如果真的是大部分業主，在大會上決定使用這個形式，我們需要用『招標妥』，我們便使用『招標妥』。」

市建局又說翻查記錄，法團聘請的工程顧問公司有登記在「招標妥」名冊，已聯絡他們。截至今年7月底，市建局已處理超過2,600宗「招標妥」申請，過去一年審批了1,000宗，並沒有因疫情受阻。