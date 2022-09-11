新馬季開鑼　李家超主持儀式　市民入場需預約、掃安心出行

【有線新聞】新馬季開鑼，全日有十場賽事，行政長官李家超主持開鑼儀式。

新馬季要馬運亨通，入到沙田馬場後，有人就首先敲響銅鑼，但是否敲得越多越好？吳先生：「馬迷旗開得勝。贏跟輸不要緊，最重要是自己的信心不要輸，就算輸了不要氣餒，便可以從頭來過。」李先生：「希望拿個彩頭。目標最好10多萬，其實要求不算很高。」

有騎師抱恙又要檢疫未能參賽，馬迷唯有轉投二號心水，鄭小姐：「好像說沒有莫雷拉。沒有莫雷拉不要緊、買潘頓（有否想念莫雷拉？）當然有些少、偶像來。」

想見自己的「偶像」，都要預先在網上購票入場，黃先生：「都不懂上網，當然失望，（新馬季）第一次。」跟之前一樣，入馬場都要掃安心出行及疫苗通行證，「紅黃碼」不准進入。

行政長官李家超主持開鑼儀式，由馬會新主席利子厚陪同，敲響大銅鑼。全日有10場賽事，包括特首盃，由李家超頒獎。