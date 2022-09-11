多區空氣污染達甚高水平　天文台：受大陸氣流影響、會持續幾天　籲老弱減戶外活動

【有線新聞】本港多區空氣質素健康指數，錄得甚高水平，環保署說受乾燥的大陸氣流影響，風勢微弱，不利於空氣污染物擴散，未來數天仍會處於較高水平。

天空一片灰濛濛，由觀塘海濱看出去，遠一點的建築物已經看得不清楚。市民趁放假出來鬆一口氣，家長就陪小朋友一齊玩水、降溫。

黃女士：「這幾天的空氣不太乾淨，看出外面也是灰濛濛的，最近要留意空氣污染。」

伍先生：「很侷促、很熱和難以呼吸，外面灰濛濛的，感覺上有熱氣籠罩著人。」

沒有做運動都這麼辛苦，跑步感覺又如何呢？

「炎熱都如常跑步，辛苦、每一天都辛苦，怎麼跑都辛苦、繼續跑。」

本港多區空氣質素健康指數，都錄得甚高水平，天文台預計未來風力較小，空氣污染會持續。天文台科學主任呂旭昇：「風勢較弱，平日站出外面，會感覺到風勢較大，懸浮粒子容易擴散。主要因為廣東風勢微弱，不利空氣懸浮粒子擴散，有利煙霞產生。」環保署呼籲兒童、長者、有呼吸系統疾病的人，減少戶外活動，以及在交通繁忙的地方逗留。