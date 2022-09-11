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2022年09月11日
兩岸國際
新聞資訊
烏克蘭重奪哈爾科夫地區兩個重鎮
【有線新聞】烏克蘭在東北展開大規模反攻，重奪哈爾科夫地區兩個重鎮，俄羅斯承認已撤出這兩個城鎮，但稱是重新調配部隊，以加強頓涅茨克的行動。
烏克蘭國防部發放片段，顯示軍人在其中一個重鎮巴拉克列亞重新升起烏克蘭國旗。除了此處，烏軍亦收復俄軍補給重鎮伊久姆鎮內遺下俄軍坦克等軍備。烏克蘭連日在東北展開大規模反攻，重奪哈爾科夫地區這兩個重鎮，亦已收復超過30個據點、約2,000平方公里土地。
烏克蘭總統澤連斯基指，即將到臨的冬季將會是收復失地的重要時機，呼籲西方國家繼續提供武器和資金援助，協助烏克蘭抵禦嚴冬。
俄羅斯國防部承認已從兩個城鎮撤走，聲稱是重新調配部隊，以加強東部頓涅茨克的行動。俄軍周六晚於頓涅茨克城市波克羅夫斯克發動攻擊，市內多次傳出爆炸聲並起火。
俄羅斯總統普京出席莫斯科建城紀念日活動時表示，俄軍在頓巴斯的行動困難，但至今進展良好，正修復當地設施預備過冬。
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