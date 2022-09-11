增9033確診、11死　3校有班級停課一周　當局：疫情稍降、仍須觀察會否反彈

【有線新聞】本港新增9,033宗新型肺炎確診，8,904宗屬本地個案，多11人死亡。衞生防護中心說，確診數字稍為回落，但仍要觀察長假期後會否有反彈。

本地個案回落至8,904宗，連同129宗輸入個案，這一日新增約9000宗確診，是本月新低。不過衞生防護中心說，疫情是否真正回落，還要觀察兩項因素，衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「第一個因素是BA.5個案比例是否上升至頂峰，如果再上升的話，疫情也可能有機會再高。全球性來說BA.5佔的比例是86.8%，究竟在香港BA.5現時佔約60%會上升到多少，我們不知道；第二就是長假期後是否會有反彈，這些都需要多數天才看到。」

近日住院病人數字都維持在2,000多至3,000的水平，醫管局說暫時都不敢鬆懈，醫管局總行政經理李立業：「以我們的經驗，疫情變化很急，無論升或跌都可以很快。亞博館我們仍有計劃，在中秋節後加至280張病床，因為現時亞博館都是處理在社區感染的長者，而這個數字似乎在近日我們看到不是呈下跌趨勢。」

有3間中學個別班級需要停課一周，包括小西灣漢華中學，2C班有6名學生都中招。另外九龍醫院胸肺內科病房，爆發感染群組，3名63至84歲男病人先後確診，病房暫停探訪及接收新症。