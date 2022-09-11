澳洲輿論重提共和制脫英惟總理指不是時候

【有線新聞】英女王伊莉沙白二世逝世，英聯邦國家之一的澳洲再次掀起改制成為共和國的討論，支持共和制的執政工黨總理阿爾巴內塞說，現在不是時候討論改制，並指自己有責任尊重制度。

澳洲在坎培拉舉行官方儀式，宣布查理斯三世成為國家元首，澳洲是英聯邦國家，英女王伊利沙伯二世共出訪澳洲16次，澳洲貨幣上也有女王頭像，但隨住伊利沙伯二世逝世，查理斯三世成為元首，當地在哀悼英女王的同時，亦重提脫英成為共和國的討論。

支持共和制的執政工黨在5月上場，總理阿爾巴內塞隨即任命首位共和國助理部長，他當時強調澳洲轉為共和制的公投，不是他任內首3年的首要任務。阿爾巴內塞星期日接受傳媒訪問時表示，現在還未是討論改制的時候，他指：「現在不是討論我們政府制度的時候，現在是我們向英女王伊利沙伯美好一生致敬的時候，這是我們擁有的政府制度，作為澳洲總理的我有責任尊重它。」