疫下頻快測產大量垃圾　林超英倡清洗後回收　有環團指可行、建議由政府集中消毒

【有線新聞】疫情下市民經常做快測，但測試物料屬於醫療物資不能回收，造成大量垃圾。天文台前台長林超英提倡，清洗測試物料後回收；有環保團體認為要完全洗乾淨有難度，建議政府中央回收及消毒。

抗疫三年來，除了戴口罩，另一個指定動作可能是做快測。

李先生：「每天也要做，我們上班便要做。雖然不環保，但為了全港市民沒有辦法。」

關先生：「小朋友一支、大人一支，（每天）最少兩支，又不能回收。」

韓小姐：「每天上課亦要做快測，不丟掉都沒有地方放。我們用過的其實不是太衛生，現在來說好像沒有甚麼特別好的辦法。」

辦法總比問題多，一直提倡環保的天文台請台長林超英，便想到分拆物料、再回收。根據林超英的說法，紙盒和說明書可以當廢紙回收；膠樽倒了測試液後，用清潔劑清洗乾淨，便可以當廢膠回收；如果檢測結果是陰性，可以把測試膠盒拆成兩邊，掉了裏面的試紙，亦可以拿去回收。

其實不少市民都有拿用過的測試棒，到環保署的綠在區區。很多區也表明這些是醫療廢物不會收，但有環保團體就認為未必不可行。

綠領行動總幹事何漢威：「有什麼辦法去確保，他們真的在做潔淨的回收，我認為這個是關鍵。因為你不能100%信賴市民有沒有做好清洗，政府可以思考一下，會否有收集的位置，會否有消毒的裝置使用，其實你放在這裏若干時間，新冠病毒很容易便會死。」

他又說市民每日的檢測量很大，如果做得到安全回收，是絕對有出路。