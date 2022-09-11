告別青年組　黃澤林期望以成年組身份重返大滿貫舞台

【有線新聞】香港網球代表黃澤林，在美國公開賽青年組打入男單四強。他說成績未達到預期目標，但搏盡無悔。期望盡快以成年組身份重返大滿貫。

18歲的黃澤林，日前完成青年組最後一項賽事，在美網男單四強領先一盤下，不敵比利時的拜利，仍寫下個人最佳成績，但他對賽果有點失望。

香港網球代表黃澤林：「很開心突破自己紀錄晉級四強，但內心還是有點介懷。因為四強輸了，差一點就可以晉級決賽，爭冠軍，但沒辦法，網球就是這樣。我覺得四強為何落敗，其中一個關鍵是我不夠放開。緊張的時候不夠膽起手，就失分多了。經常告訴自己提醒自己，希望我在成年賽事能夠改善。」

賽後心情有點低落，他多謝家人和朋友支持。婆婆和姨媽特意從加拿大到場打氣。

總結青年組生涯，黃澤林表示兩座大滿貫錦標會成為推動力。

香港網球代表黃澤林：「我永遠不會忘記，令到我更加想做好這件事，很希望能夠這麼大的舞台表演，發揮到我的網球水準。令我更期待成年賽，希望可以盡快打到成年組大滿貫。」

香港網球總會主席莫君逸，讚揚黃澤林在美網展現搏盡無悔精神，對他的未來充滿期望。

黃澤林稍後去台灣會合港隊，出戰台維斯盃鬥中華台北。之後到越南參加職業賽，繼續以今年內躋身世界排名前350為目標。