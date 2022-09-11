英女王靈柩移送愛丁堡　記者蘇格蘭直擊

【有線新聞】英女王伊利沙伯二世靈柩移送蘇格蘭首府愛丁堡，車程歷時近6個半小時，大批民眾夾道送別。國王查理斯三世周一將到當地出席悼念儀式。

靈車本港時間下午5時出發，告別英女王生前最喜歡的巴爾莫勒爾堡，亦是公眾第一次看到女王靈柩，蓋著蘇格蘭王旗、白色花圈。警車開路下，展開蘇格蘭最後旅程。

沿路大批民眾送別，向在位70年的君主最後致敬。車隊途經阿伯丁及近郊，轉向南駛，經過英王喬治六世橋。

車隊通過時，這裡的民眾都靜了下來，向最後一次通過蘇格蘭的女王送上最後致敬。這裡對女王亦有象徵意義，除了以其父命名，父母當年又一同為大橋剪綵。

車隊再經過多個市鎮，抵達蘇格蘭首府愛丁堡，繞過愛丁堡城堡，沿皇家大道前進。蘇格蘭首席部長施雅晴和一眾政黨代表在蘇格蘭議會外向女王致敬。靈柩最後抵達荷里路德宮，這是英國王室在蘇格蘭的正式行宮。停放一晚後，周一移送聖吉爾斯大教堂。國王查理斯三世與王后卡米拉，亦會到愛丁堡追思，下午5時開放給公眾瞻仰24小時。

當地同日舉行了昭告儀式宣布女王死訊及查理斯三世繼位。

皇家空軍專機周二會將女王靈柩移送倫敦白金漢宮，周三會再移送到西敏宮，讓公眾瞻仰英女王，直到19日舉行國葬。