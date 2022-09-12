【美網】19歲艾卡拉斯挫魯德首奪大滿貫　成歷來最年輕一哥

【有線新聞】艾卡拉斯奪得美國網球公開賽男單冠軍，決賽擊敗魯德，首次贏大滿貫，將會成為歷來最年輕的世界第一。

大滿貫歷史上，第一次以一場男單決賽決出冠軍以外，同時決定世界第一，艾卡拉斯與魯德爭做王者，還要在美國時間9月11日，這位3號種子感觸的說，想到的，更多的是感恩，活著就是不容易。

艾卡拉斯由第一圈到準決賽過關，用了20小時19分鐘，能夠生存下來，自己更懂得部署，第一盤先贏6比4。兩位球手過往曾經兩次交手，都是艾卡拉斯獲勝，而且未失過一盤。爭取成為第一個贏大滿貫的挪威球手，世界排名第7的魯德，第二盤不斷施壓，追回一盤6比2。

自從1973年，世界排名系統化以來，最年輕的男單世界第一是澳洲的曉域，20歲8個月。艾卡拉斯希望以19歲4個月之齡，成為第一位未夠20歲的世界第一，這位「球王接班人」說，小時候已經想著贏大滿貫，想著成為天下第一，不過不能只靠想，始終要踏實的去做，是怎樣就怎樣，來到大滿貫，亦根本沒機會思考甚麼是疲倦，疲倦不是藉口，咬緊牙關就去衝。

第三盤鬥到決勝局，贏細分7比1，險勝7比6；第四盤再贏6比3，不用再打決勝第五盤，四盤已經可以終結比賽，用了3小時20分鐘，盤數贏3比1，艾卡拉斯夢想成真，第一個大滿貫錦標到手，成為公開賽年代最年輕的世界第一，亦是自2005年西班牙前輩拿度贏法國公開賽以來，最年輕的大滿貫盟主。