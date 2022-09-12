疫下減實體診症　東區醫院精神科設恆常網課　助腦退化長者隔空打牌

【有線新聞】疫情持續近三年，醫管局不少專科都縮減服務，東區醫院精神科日間中心都減少實體應診，兩年前開始試行視像訓練，今年起更變做恆常服務。

動動手腳，關節沒這麼易「生鏽」。疫情下難約齊人打麻雀，雀友一起在電腦前面認牌，都是樂趣，還可以訓練腦袋。這群長者看起來機靈，其實都患有腦退化症，東區醫院精神科日間中心安排視像認知訓練，讓他們在家中繼續鍛鍊腦力，每次一小時。

88歲的明珠是首批學員，上視像課已經兩年，明珠：「我很喜歡用腦，開心跟姑娘聊天，大家交換醫療知識，又可以做運動。」明珠女兒陳小姐：「因為（疫情）他們不能夠出去，平時可以跟外界接觸的機會沒了。網上課程提供不同環節，讓他們繼續用腦，至少可以減慢腦退化，不是自己坐在家中發呆。」

醫院目前一星期有兩天提供視像訓練，其餘三天維持實體，如果疫情再惡化，不排除全部轉為網上，確保病人康復進度，不會受太大影響，東區醫院精神科部門主吳瑛琼管 ：「因為少了跟人交往，對認知能力和情緒的影響不是那麼好。防疫限制每個（實體）小組，參與人數未必可以很多，如果加上視像課，就可以有更多病人參與及得益，短期內沒有（電腦），情況適合會優先讓他上實體課，社署都有撥款，特別支援沒有智能手機的長者，因為上網課不一定要用電腦。」

除了腦退化症患者，醫院亦遙距教狀況穩定的精神科患者心理健康教育、情緒管理等，至今提供近6,000人次視像訓練。