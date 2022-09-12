港大研究：打針後青少年兒童重症率減約九成　信疫苗可保護變種病毒

【有線新聞】港大較早前研究發現，接種疫苗的青少年及兒童入院率減少約八成，中至重症率更減少超過九成。雖然病毒有變種，但認為疫苗仍能有效保護未成年人。

香港大學兒科臨床助理教授陸俊文：「接種兩針較一針好，所以我建議接種兩針，不要打一針，雖然這個研究看不到對Omicron BA.4及BA.5的（疫苗保護率），但根據外國數據，以及我們之前研究Delta、BA.2的經驗，應該接種疫苗能保護BA.4、BA.5。」

今年一至四月，港大統計了172萬名已接種疫苗未成年人感染後的情況，估計超過1,000人因為打了針而避免住院；研究又發現，約68, 000名打了三針的人，沒有出現中至重症或需要住院。