開線三年低地台小巴未落地　三線疑違規　營運商歸咎買車難、驗車程序繁複

【有線新聞】低地台小巴試驗計劃推出四年多，方便輪椅人士上落往返醫院，本台發現有三條小巴線違反招標條件，沒在營運一年內提供低地台小巴，部分路線開線三年都沒有。

這輛503號小巴，來往粉嶺皇后山邨和北區醫院，去年8月30日開始營運，招標條件列明，一年內這條線要有一輛讓輪椅上落的低地台小巴。一年過去，落站等來等去，都不見低地台小巴，只有這些普通小巴。

粉嶺居民胡太：「你不懂做小巴你不要投標，投標了就不要不做。國家都說最重要照顧老人，政府的安排那麼差嗎？我正想找電視台投訴他們。」

小巴公司投得這條線時，必須提交與低地台小巴供應商的往來信函，承諾會訂低地台小巴，違反承諾的話運輸署可以取消客運營業證。

推輪椅來北區醫院覆診的他，唯有乘的士，上水居民：「的士花費20多元，政府又不理會，市民都無奈。她行不到，如何上車？整部輪椅要上到的。」

小巴公司興裕集團說，小巴去年八月訂購至今年七月才送來，運輸署正在驗車。署方說是疫情令小巴在英國付運到港延誤，影響投入服務時間，預計第四季大家便能乘搭。

不過早於疫情前開線、來往兒童醫院的90A同90B低地台小巴一樣失蹤，2019年開始營運，承諾2020年有低地台小巴，之後運輸署說要多一年多時間，開線三年，影都不見，90B線小巴司機：「我都沒聽過，我都沒有低地台。」

低地台小巴是有的，運輸署最新預計10月完成車輛登記投入服務，比起原定時間延遲兩年，小巴公司說該輛車去年到港，驗車程序繁複至今未完成，又說原先打算訂購的小巴停產，只訂了一輛，難找代理商給車，認為運輸署過程中沒甚麼實質協助，只是口頭支持。