政府擬修例物理治療免轉介　醫學會憂延誤治療　業界稱有力斷症

【有線新聞】政府建議修例病人看物理治療師毋須先經醫生轉介，業界認為有足夠專業直接為病人診斷；醫學會就擔心，如果痛症不是肌肉或筋骨引起，可能會延誤治療。

醫學會會長鄭志文：「例如肺部的癌症轉移到脊骨，引起到痛症，但肺部未有徵狀，不如我試做物理治療，我可能上次做過或聽朋友說做過，會否從而有一個反效果？在家庭醫生角度擔心有所謂『Doctors Shopping』（四處求醫），看一個不好，我看第二個、第三個，然後才能就到原因，這就真的是延誤治療。」

物理治療學會會長彭耀宗：「（有人覺得）物理治療師不懂得診斷、只懂得治療，我認為這個觀點是錯的。免轉介在外國並非新鮮事，全球有80個國家或以上實行免轉介，我們不是停留在技術員，因為技術員只是執行，我們每一次、第一次接觸病人時，會跟他們做一個詳細檢查及面談，從病人的病歷及徵狀決定他需要甚麼物理治療。」