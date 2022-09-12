工展會購物節今閉幕　展商嘆新一期消費券未發旺丁不旺財　生意遠遜去年

【有線新聞】一連四日的工展會購物節閉幕，有參展商表示，不少市民早已用完八月發放的消費券，加上經濟未復蘇，生意較去年差好多。

購物節踏入最後一日，參展商減價促銷，市民都有備而戰 ，拖篋買心頭好。市民鄧先生︰「風乾火腿、凍肉，看到有合心意就買，應該會花三、兩千。」市民溫先生︰「一千數百元，視乎有甚麼買，最近太多，美食博覽才完結，家裡尚有貨。」市民劉女士︰「櫻花酒，玻璃樽很美麗，忍不住要購買，不應該買這麼重，很慘。很遠，乘車都要一個多少時才到達，未有疫情之前拖購物車來，今日只拿袋，預計沒有甚麼好買，因為無得試食。」

不少參展商表示今年銷情比去年差，參展商何先生︰「去年有消費券，今年已花光，8月時派發，10月（新一期）又未到，極度失望，與去年相差太遠，去年最差的那一天都較今年最好的那天好。」參展商林先生︰「與經濟有關，目前未能通關，很多遊客未能來，大家只能留港消費，又未見有甚麼措施幫助，（銷售額）只是平時展會約三成左右。」

今年銷情一般，最後一日仍然有不少貨，有參展商說為促銷，本身賣100元三件小食包，現在都會送多一包。