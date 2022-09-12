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2022年09月12日
拉近文化
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【拉近文化】火龍文化
【有線新聞】
雖然在剛過去的中秋，舞火龍這項盛事活動因疫情再次停辦，但今年大坑火龍文化館已正式開放。讓我們帶大家一起去了解一下來自我們香港大坑的舞火龍文化！
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