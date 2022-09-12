確診連續四天下跌　增7,938宗　十歲童確診危殆　原患腦癇症　已打兩針科興

【有線新聞】本港新型肺炎確診數字連續第四天下跌，多7,938宗確診，本地感染佔7,772宗，再多11人死亡，一名打了兩針的男童確診情況危殆。

該名10歲男童本身有腦癇症，接種了兩針科興，上周五快速測試陽性，周日去了指定診所求醫，當時有氣促及嘶吼症等，CT值19.9、病毒量高。他之後情況轉差，要在深切治療部留醫，他外公、父母及6歲妹妹早前已確診。

連同這名男童，新增7,900多宗個案，確診宗數連續4日下跌，亦是自過去半個月以來單日確診再度回落到7千多宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君 ︰「疫情的確在這幾天，見到數字好像靠穩及回落的跡象，但我們也要看緊一點，其實未知是否與假期有關，假期後會否有反彈。防疫政策、檢測政府都會考慮各專家的意見，有需要會公布，例如有甚麼更改的話。」

有醫生建議觀察多一星期，如果無反彈可考慮放寬檢疫措施，呼吸系統專科醫生梁子超︰「我們與外地有明顯的疫情差距，這些外防輸入措施才有意思。但反觀我們香港的疫情與外地疫情，無論是每日確診宗數及流行病毒株分布都是一樣時，外防的檢疫及其他措施其實未必真的有必要，正如你香港島到九龍，你也沒有理由要檢疫、檢測一樣。」他又指現時打了針也有機會中招，建議放寬旅客入境前要打針的要求。