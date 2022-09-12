欽州街棚仔檔改建居屋　年底前須搬遷　檔主批安排倉卒、補貼過少　冀延期清貨

【有線新聞】深水埗欽州街棚仔檔用地將改建居屋，政府上個月通知50多檔布販，要求年底前搬遷。有檔主批評安排倉卒、補貼過少，希望可以延期。

這一排位於欽州街的棚仔，70年代起是不少時裝業人士的尋寶地點，但今年後會關閉並建屋。政府提出安置方案，上個月已登記的檔主可以用市值租金三成，租用通州街臨時街市檔位繼續賣布，沒登記的檔主租金會貴一倍，搬遷津貼亦會少一萬元。搬或不搬都可以領取七萬至十萬元的特惠金。

最終50多檔中，不足20檔會搬離，不少人選擇領取金錢離場，布販李生︰「有政府津貼你搬離，要找工人搬、弄些架等都不可以。我們搬出去甚麼也沒有，要自己來，水、電都沒有，很多（檔主）上了年紀，讓給我們做也不要，我也80歲了，因此我唯有離場。」

即使搬到新棚仔繼續賣布，都可能要重新適應，布販何小姐︰「（空間）尺寸不適合經營布疋，因為尺寸太狹窄，而且以前是舊街市，要放置布疋是不理想，可能會突出來或不能疊高。即使搬進也放不進三分一的貨物。空間經營不了，騎虎難下，兩個都不是好的選擇方案，迫著選擇一個。」

有檔主說近一年已經入少約九成貨，但預計年底前要清貨不太可能，希望延長搬遷期限至明年農曆新年，讓他們為這些布疋找到好歸宿。