高級組銀牌足球賽首圈　港會0:5傑志

【有線新聞】高級組銀牌足球賽首圈，傑志5球大勝港會，晉級八強。

白衫的傑志，今季首度在本地賽亮相。潘沛軒右路傳中，艾力士未能控定，中柱不入。

傑志幾乎圍攻港會，艾力士彈前，米基爾窄位射破費查的十指關。但被指越位在先，入球無效。上半場具威脅的攻門不多，潘沛軒這幾下博得觀眾歡呼聲，但未能製造入球，半場0比0。

傑志換邊後上力，查理史葛遠射，港會門將費查撲到，中內柱彈入，傑志51分鐘打開缺口。相隔1分鐘米基爾接應角球頂入，為傑志擴大比數。之後基爾頓的冷箭未能考驗費查。

上場在聯賽旗開得勝的港會，並非完全捱打，但基奧的頭槌過不到王振鵬。

又輪到傑志。亞冠盃16強鬥巴吞聯傷出的明加索夫，後備入替交到功課，79分鐘「娥眉月」熨射得手。這位土庫曼國腳兩分鐘後再有進帳，撞入個人今場第2球，為傑志拉開4球優勢。

他們仍未收手，87分鐘羅拔圖接應角球，頭槌建功「埋齋」，傑志大勝5比0，會與冠忠南區爭入四強。