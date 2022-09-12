蘇格蘭聖吉爾斯大教堂舉行英女王追思儀式

【有線新聞】英女王追思儀式在蘇格蘭聖吉爾斯大教堂舉行，查理斯三世率領王室成員，沿途護送靈柩，教堂之後開放讓公眾瞻仰。

英女王的靈柩蓋著蘇格蘭王旗、白色花圈，由四名子女，新王查理斯三世、安妮公主、安德魯王子和愛德華王子護送，由荷里路德宮沿皇家大道出發。數千人夾道送別，沿途鳴炮21響致敬。

追思儀式在聖吉爾斯大教堂舉行，除了王室成員外，首相卓慧思、蘇格蘭首席部長施雅晴及當地各界別的非政府組織都有出席。施雅晴朗讀《聖經》金句：「凡事都有定期，天下萬務都有定時，生有時，死有時，栽種有時，拔出所栽種的也有時。」

大教堂之後開放瞻仰，守候多時的民眾，通過安檢後可以入內，期間不得攝錄。查理斯三世較早前在荷里路德宮檢閱儀仗隊，象徵式從愛丁堡市長手中接過行宮鑰匙。

英女王靈柩當地周二下午由空軍專機移送倫敦白金漢宮，之後一日再轉到西敏宮，讓公眾瞻仰四天；倫敦時間周日晚上八時，全國默哀一分鐘，翌日國葬。