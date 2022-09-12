英王查理斯三世接受國會議員致意　承諾跟隨英女王維持憲政制度

【有線新聞】英王查理斯三世在倫敦西敏廳接受國會議員致意，承諾跟隨英女王維持憲政制度。

查理斯三世和王后卡米拉，到倫敦西敏廳接受國會議員致意。近千名國會議員齊集，由兩院議長代表致詞。英國上議院議長麥福男爵說：「國王陛下，我謹代表上議院眾人承諾忠誠於你；祝願國王和王后陛下在往後的公職生涯安好。」

英國下議院議長賀立紳說：「伊利沙伯女王的智慧和優雅，展示君主立憲制的價值，確保公民自由，展現英國以至英聯邦的團結。」

查理斯三世之後發言，說感受到西敏廳的重要歷史價值，到處見到與母親伊利沙伯二世有關的地標；又說國會是民主制度的重要基石，承諾緊隨英女王，繼續維持憲政制度：「我們今天齊集於此，紀念女王為國為民的奉獻。女王年輕時承諾一生為國家服務，維持憲政原則，正是我國的基石。」