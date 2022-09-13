MIRROR演唱會｜警員再到藝能辦公室蒐證　李啟言情況轉穩定　其父謝卻李澤楷千萬捐款

【有線新聞】MIRROR演唱會事故，警方再到工程承辦商辦公室蒐證。受傷舞蹈員李啟言，情況由嚴重轉為穩定，他的父親謝卻盈科拓展集團主席李澤楷捐款，說應該先處理責任問題。據了解，政府工作小組今個星期會再開會。

演唱會總承辦商藝能的油塘倉庫，多名西九龍總區重案組探員傍晚離開，有至少三人被帶上警車，現場消息指是藝能職員，部分人之後被帶到藝能在紅磡的辦公室；藝能在紅磡的另一個辦公室亦被搜查。

意外發生至今一個半月，受傷的舞蹈員阿MO李啟言由深切治療部轉到神經外科病房，情況亦由嚴重轉為穩定。盈科拓展集團主席李澤楷星期日宣布，除了演唱會主辦方承諾負責阿MO的醫療費外，他會以個人名義向家人捐出一千萬元。

阿MO父親李盛林牧師發聲明說，由於有演唱會主辦方的承擔，他們能夠百分百專注阿MO的治療，謝卻李澤楷等人的捐贈。政府跨部門小組未發表最後調查結果，責任誰屬未能判斷， 在責任人未有妥善處理前，所有捐贈都為時過早，待最後調查結果公布後，作出妥善處理，還阿MO和其他舞者一份尊嚴和公道。

據了解，政府工作小組今個星期開會，討論意外成因、零件化驗結果等。