回收廠每月處理900噸膠樽　六成「以膠製膠」重生　環團批假循環：應源頭減廢

【有線新聞】根據環保署數字，香港每日廢棄179公噸膠樽，有塑膠回收公司將回收膠樽轉化成再生物料，循環再造成新的膠樽，有環保組織認為難以長期解決塑膠廢料問題。

被棄置的膠樽不一定廢，回收來工場，去除膠樽的金屬及標籤貼紙，由光學篩選機分類，它們屬於PET或HDPE，前者才可以再做成膠樽，分類後壓碎做塑膠片，達到全透明的準食品級rPET薄片，才可以用作重做膠樽。

工廠說每個月可以處理900噸膠樽，現在收回來的膠樽六成多有機會重造膠樽，目標是提升至九成。

塑新生有限公司總經理石柏賢：「要視乎在工廠製造時的原料質素。所有東西都從原料開始，原料就是送到我們工廠的膠樽，而現今、特別是香港回收來的膠樽，仍是PET及HDPE混合在一起。」

這裏每天收到10至30噸膠樽，但不是每個都可以再造變成準食品級的rPET薄片，其他的膠可以要來做其他物件，就像這個陀螺。除了陀螺，混雜了標籤貼紙、樽蓋的有色塑片，也可以用於製衣或汽車用品。

不過以膠造膠的方法，有環保組織不認同。綠色和平項目主任譚穎琳：「問題是它仍然是塑膠，花大量的資源，由回收、分類、溶解、再新製造也是做一個新的即棄塑膠 ，它是一個假的循環。再造過程有能源消耗和資源消耗，其實不是大家所説的回收循環，完整的一個循環某程度是一個假象。」她又說難以要求每個市民都乾淨回收膠樽，源頭減廢才是長遠解決問題。