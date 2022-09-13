星洲金融節疑「搶客」　李家超：相信香港論壇會成功　稱正與内地洽長期「逆隔離」

【有線新聞】香港11月舉辦金融高峰論壇，競爭對手新加坡同期亦有金融科技節。行政長官李家超說香港仍然有優勢，是否放寬「3+4」入境檢疫措施要視乎疫情走勢及數據。

香港的國際金融領袖投資高峰論壇與新加坡的金融科技節「撞期」，而香港仍要檢疫。被問到會否擔心被「搶客」，李家超說兩地疫情不一樣，香港有應該採取的防疫措施。李家超：「我們的確診數字高，導致我們醫療體系的負荷力必須保證或就高危人士的保障，去採取措施。我們會按實際情況去設定最終的疫情管控措施，我亦相信我們做到一個成功的經濟金融高峰論壇。」

想成功的還有爭取「逆隔離」，港府上星期與內地開會，李家超說不論兩地疫情走勢如何，希望可以持續運作。

未有共識之前，入境內地要繼續「7+3」檢疫，但深圳減少「健康驛站」檢疫酒店房間的名額至1,000個。李家超說是深圳當局評估後，為了確保控制疫情而決定。