i-Cable
香港開電視
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
開電視任你睇
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年09月13日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
星洲金融節疑「搶客」 李家超：相信香港論壇會成功 稱正與内地洽長期「逆隔離」
【有線新聞】香港11月舉辦金融高峰論壇，競爭對手新加坡同期亦有金融科技節。行政長官李家超說香港仍然有優勢，是否放寬「3+4」入境檢疫措施要視乎疫情走勢及數據。
香港的國際金融領袖投資高峰論壇與新加坡的金融科技節「撞期」，而香港仍要檢疫。被問到會否擔心被「搶客」，李家超說兩地疫情不一樣，香港有應該採取的防疫措施。李家超：「我們的確診數字高，導致我們醫療體系的負荷力必須保證或就高危人士的保障，去採取措施。我們會按實際情況去設定最終的疫情管控措施，我亦相信我們做到一個成功的經濟金融高峰論壇。」
想成功的還有爭取「逆隔離」，港府上星期與內地開會，李家超說不論兩地疫情走勢如何，希望可以持續運作。
未有共識之前，入境內地要繼續「7+3」檢疫，但深圳減少「健康驛站」檢疫酒店房間的名額至1,000個。李家超說是深圳當局評估後，為了確保控制疫情而決定。
上一條影片
回收廠每月處理900噸膠樽 六成「以膠製膠」重生 環團批假循環：應源頭減廢
下一條影片
男子認誤殺絕症妻掀安樂死討論 李家超：應充份考慮社會意見、目前聚焦強化醫療
客戶服務