内地客零針獲180日疫苗通　李家超：因國內風險全球低　醫衞局：研統一要求

【有線新聞】旅客經「來港易」或「回港易」，抵港毋須接種疫苗，可以領取180日臨時疫苗通行證。行政長官李家超解釋內地疫情風險全球最低，政策已經實施了很長時間；醫衞局就說正考慮統一疫苗通要求。

網上平台「小紅書」有內地網民分享去香港的攻略，說毋須隔離，「沒打針也可以到處去」，例如堂食、去迪士尼。方法是抵港時在口岸或抵港後到郵局辦理臨時疫苗通行證，為期180日，獲得安心出行藍碼。

李家超：「是過往已經實行的政策、很長時間。國內所管控疫情的標準，是全世界疫情風險最低的地方，風險相對香港低很多。我們當然會不斷留意整體疫情的情況去檢視。」

現時疫苗通行證要求18歲以上接種第二針滿六個月就要打齊三針，才能進入餐廳、戲院等處所，海外旅客亦必須接種兩針才可以入境，但這個要求不適用由內地、澳門、台灣入境的人。

醫務衞生局說即使取得臨時疫苗通行證，亦應該在180日有效期內盡快打針。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜：「給予時間去接種，相信不用六個月。未必完全基於醫學考慮，可能感覺上有些不公平，但應該對香港疫情影響不大。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良：「新加坡只給予30天，你想逗留久些便接種多一針。最安全是與香港（疫苗通行證要求）看齊。沒有接種也有臨時通行證，可能會增加醫療負擔。」

醫衞局說香港及外地廣泛接種疫苗，正考慮統一在郵局及入境口岸發放臨時疫苗通行證的要求，稍後公布。