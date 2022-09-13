烏方稱重奪6,000平方公里土地、俄方已停增援　莫斯科：攻勢仍持續

【有線新聞】烏克蘭連日大反攻，宣稱重奪逾6,000平方公里土地，包括大片哈爾科夫的失地，美軍評估大批當地俄軍已撤回境內。莫斯科則聲稱攻勢仍正持續，指總統普京清楚戰況，會達成所有軍事行動目標。

烏克蘭連日在東部反攻，軍方發放伏擊行動的片段，稱成功殲滅、擊退一隊敵兵，繳獲俄軍武器、通訊裝備等。烏克蘭直指反攻行動扭轉戰況，俄方已停止增兵支援當地。俄軍自2月底出兵以來，在烏克蘭東部攻陷大片土地，但近期遭守軍大規模反撲。

烏克蘭總統澤連斯基指本月已於東部和南部收復超過6,000平方公里失地。美國智庫統計指，烏軍單在過去5日收復的土地，已多於俄軍近5個月的戰果。外電引述美軍官員評估俄羅斯已放棄大部分於哈爾科夫周邊攻佔的土地，大批士兵已後撤返回俄羅斯，可能連支撐俄軍在哈爾科夫地區行動的唯一補給鐵路都要放棄。

俄羅斯國防部則指仍正持續轟炸哈爾科夫，殲滅了250名烏軍，又聲稱在南部赫爾松摧毀了8套由美國提供的海馬斯火箭系統。克里姆林宮強調，俄羅斯總統普京清楚了解戰況，重申會達成軍事行動目標。

而普京出席經濟會議時，稱俄羅斯有信心應付外部壓力，指西方的「金融和技術侵略」無效，會推動「去美元化」穩定經濟。