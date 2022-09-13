地盤塌天秤｜關注團體批罰額太低、不具阻嚇力　孫玉菡冀立會盡快修訂職安健條例

【有線新聞】安達臣道天秤倒塌意外，再次引起社會關注工業安全，有關注團體批評，現時法庭對涉及工業意外的公司罰款金額太低，不夠阻嚇力。勞工及福利局局長孫玉菡希望，立法會盡快修訂職安健條例，加強罰則。

去年粉嶺皇后山建築地盤，一名工人被倒塌工字鐵擊斃，4間建築工程公司及承建商被裁定違反建築地盤安全等法例，罰款8萬至13萬元；前年5月另一宗工業意外，荃灣柴灣角一個樓宇維修地盤，一名工人在外牆吊運竹枝，被墮下的竹枝擊中從高處墮下，送院後不治。事隔兩年，涉事棚架公司被法院裁定違反起重裝置相關法例，判罰42,000元。

兩宗工業意外，肇事公司最高罰款只是13萬元，有勞工權益組織認為不夠阻嚇力，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「諷刺的是（賠償）金額看似少，其實比以往的意外已經多了。對事件整體反映的嚴重性，和距離最高罰款仍是差很遠，我們社會也好或是法庭，對工業意外的重視程度始終不夠大。」

勞工及福利局局長孫玉菡希望，立法會盡快通過職安健條例修訂，加重罰則，勞工及福利局局長孫玉菡：「對於工業意外，最重要仍是預防。如果真的有犯錯，僱主或僱員也好，罰則方面如果有大幅提高，可以提升阻嚇力。多管齊下，巡查、執法工作也希望做得更全面。」

至於安達臣道地盤天秤意外，孫玉菡說勞工處與警方，分別從工業意外及刑事方向調查，亦會巡查全港地盤，確保所有天秤運作安全。