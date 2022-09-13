【有線新聞】蘇格蘭聖吉爾斯大教堂舉行英女王追思儀式，教堂之後開放讓公眾瞻仰。英王查理斯三世與弟妹，期間為亡母守夜。女王靈柩今日稍後將移送返倫敦。

英女王的靈柩蓋著蘇格蘭王旗、白色花圈，由四名子女——新王查理斯三世、安妮公主、安德魯王子和愛德華王子護送，由荷里路德宮沿皇家大道出發。

查理斯三世、安妮及愛德華身穿軍服，安德魯因捲入美國富商愛潑斯坦性侵醜聞，早前被剝奪海軍榮譽軍銜，只穿西裝現身。數千人夾道送別女王，沿途鳴炮致敬。

追思儀式在聖吉爾斯大教堂舉行。除了王室成員，首相卓慧思、蘇格蘭首席部長施雅晴及當地各界別的非政府組織都有出席。

蘇格蘭首席部長施雅晴：「『凡事都有定期，天下萬務都有定時。生有時，死有時。栽種有時，拔出所栽種的也有時。』」

大教堂之後開放瞻仰，守候多時的民眾通過安檢後可以入內，期間不得攝錄。

查理斯三世與弟妹，晚上回到教堂出席守夜儀式。4人背向靈柩，低頭站立約10分鐘，期間公眾繼續瞻仰。教堂外人龍持續至深夜。