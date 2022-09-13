選舉事務處職員貪方便誤洩萬五選民資料　遭紀律處分跟進　警方確認收件人已刪檔案

【有線新聞】選舉事務處發表兩宗資料外洩事件的調查報告，其中一名職員違反指引，將載有1.5萬名選民資料的檔案，傳送至私人電郵，但錯誤傳給不明收件人，處方正按紀律處分機制跟進。至於收件人沒有開啟檔案、已刪除。

今年三月，一名選舉事務處職員為了方便工作，將載有一千名選民姓名的檔案，傳送至自己的私人電郵，同日她再想將載有超過15,000名選民姓名和住址的檔案傳給自己時，輸入了錯誤的電郵地址，傳送至一名不明收件人，十多分鐘後才發現，她再傳多次至私人電郵。

警方事後聯絡到收件人，確認他沒有開啟檔案並將電郵刪除，經調查及審視證據後，決定不會檢控任何人。

選舉事務處發表調查報告，說職員違反部門指引，屬不當行為，她承認錯誤、感到歉疚，處方正以公務員紀律處分機制跟進。為防止同類事件再發生，除非有需要，否則職員無法透過部門的電郵系統，傳送到互聯網的電郵帳戶，他們的電腦亦不可瀏覽常用的電郵服務供應商網站，例如gmail、Outlook等。

另一宗資料外洩事件發生在四月，一名職員不小心將一名選委會委員載有個人資料的回條，夾附在發送予64名委員或助理的測試電郵。處方會檢視流程、避免人為錯誤，亦會跟進職員的工作表現。處方已跟政制及內地事務局，及資科辦成立工作小組全面檢視兩宗事件，私隱專員公署仍調查。