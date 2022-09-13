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2022年09月13日
港聞
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增7218確診 連跌五日 當局：疫情稍回落、或維持高水平 10歲染疫男童好轉
【有線新聞】本港確診宗數連續5日下跌，單日新增7,218宗確診，本地個案佔7,067宗，多10人離世。衞生防護中心說數字雖稍為回落，但疫情可能會維持在高水平。
新增個案連續兩天跌至低於8,000宗，衞生防護中心指，病毒即時繁殖率等多個反映疫情走勢的指標，有輕微下跌，但仍處於高水平。
衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「現時回落有可能，當中部分原因是因為中秋節假期，可能在假期時市民做檢測的意欲，或檢測的人數會有些下降 。過去3個月疫情走勢，我們都見到有些時間，可能疫情會橫行，或上升幅度很慢。中秋假期市民會否多了社交活動或聚餐，會有機會引起多些傳播，這些沒這麼快在數字上反映出來。」
多10間院舍有個案，涉及17名院友及7名員工。葵涌耀耆頤養院，一名護理員上星期六確診，星期一及二合共多7名院友及6名員工染疫，確診的14人全部都是在頤養院B區居住或工作，40多名院友要檢疫。
歐家榮：「這間院舍只得一層，分了兩區，A及B，我們了解到A及B區，無論院友或員工都是分隔開。有機會接觸院友的員工個案，全部都在B區工作，所以我們現時認為爆發集中在B區。」
長假期過後，學校累積呈報2,886宗個案，涉及991間學校，23間學校共29班要停課。至於仍在瑪嘉烈醫院留醫的10歲男童，已可以自行呼吸，情況由危殆轉為嚴重，稍後會安排磁力共振檢查腦部。
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