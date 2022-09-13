英女王逝世｜澳洲有政黨領袖倡捨棄君主制　新西蘭總理稱短期內不會轉制

【有線新聞】查理斯三世繼位英國君主，英聯邦王國澳洲和新西蘭表明短期內不會「走向共和」，不過澳洲有政客提出是時候要反思君主制，現時5澳元鈔票上的女王肖像亦不排除會由本土名人取代。

澳洲總理阿爾巴內塞在坎培拉會見英聯邦代表，哀悼英女王伊利沙伯二世逝世。他宣布除了他親赴英國倫敦參與國葬，亦會邀請十名對社會有貢獻的國民一同出席。

女王逝世掀起英聯邦國家新一輪「脫英」討論，支持共和制的阿爾巴內塞表明未到討論時機，在三年首個任期內不會為改制，但當地政界已有異議。維多利亞州議員周二宣誓效忠新元首查理斯三世，完成此程序才能提出動議或表決法案，惹來政黨領袖質疑為何要承認千里之外的英國君主，認為到了關鍵時刻反思英國君主未來在澳洲的角色和國家轉型共和國的必要。

改變君主立憲制的呼聲還可能影響日後澳洲的鈔票設計，現時5澳元紙幣印有女王肖像，但將來這個君主肖像或許不復見。國庫部官員指，鈔票印上女王肖像是基於其個人特質，而不是君主地位，不會自動改用查理斯三世肖像，是否由本土名人肖像取代政府內部會討論。

不過「散紙」即將改頭換面，由於法例規定硬幣必須鑄有君主頭像，皇家鑄幣廠將發行刻有英王頭像的新硬幣，預料明年面世，舊硬幣可繼續使用。

同為英聯邦的新西蘭亦有「脫英」隱憂，總理阿德恩認為，國家可能在她有生之年轉為共和制，但不會短期內發生。